Cabeza en alto

Qué dijo Lionel Messi luego de la derrota del seleccionado sub 20

El capítan del seleccionado mayor fue de los primeros en manifestarse luego de que terminara el torneo Sub 20.

Lionel Messi le dedicó un emotivo mensaje a los jugadores de la selección argentina Sub 20, minutos después de que perdieran la final del Mundial ante Marruecos.

Luego del 2 a 0 sufrido por el equipo dirigido por Diego Placente, el capitán de la Mayor subió una storie en su cuenta de Instagram.

“Cabeza en alto muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, puso Lio, con una foto del escudo y las tres estrellas de fondo.

