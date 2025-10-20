Qué dijo Lionel Messi luego de la derrota del seleccionado sub 20

Lionel Messi le dedicó un emotivo mensaje a los jugadores de la selección argentina Sub 20, minutos después de que perdieran la final del Mundial ante Marruecos.

Luego del 2 a 0 sufrido por el equipo dirigido por Diego Placente, el capitán de la Mayor subió una storie en su cuenta de Instagram.

“Cabeza en alto muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, puso Lio, con una foto del escudo y las tres estrellas de fondo.