Qué dijo la comisión $LIBRA sobre el rol de Milei y por qué interviene la Justicia

La comisión investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados presentó su informe final tras tres meses de labores, en el que reunió una serie de conclusiones preliminares sobre el presunto rol del presidente Javier Milei y de su entorno en la difusión del criptoactivo. Según informó el titular del cuerpo, Maximiliano Ferraro, los hallazgos fueron remitidos a la Justicia argentina, que mantiene abierta la investigación judicial.

El informe sostiene que el análisis técnico de las blockchain detectó movimientos de fondos entre diversos actores que coincidirían con fechas y montos señalados en otras pesquisas, lo que —según la comisión— configuraría un presunto “acuerdo de cooperación” orientado a monetizar la imagen presidencial. Los legisladores afirmaron que este punto podría constituir indicios de una posible violación de la Ley de Ética Pública, aunque remarcaron que se trata de hipótesis sujetas al avance de la Justicia.

La comisión también consideró que la difusión pública del criptoactivo $LIBRA no habría sido un hecho aislado. En su documento señalaron antecedentes: la promoción de una moneda vinculada a Kip Protocol en diciembre de 2024 y, previamente, la difusión de la firma CoinX en 2022, cuando el mandatario era diputado. Estos elementos, indicaron, podrían apuntar a una línea de continuidad cuyo impacto deberá ser evaluado judicialmente.

Los legisladores sostuvieron además que se habría registrado una “decisión deliberada” de evadir controles institucionales, basada en la afirmación del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien indicó en el Congreso que no hubo evaluación previa del Gobierno respecto al tuit presidencial sobre $LIBRA. Según el informe, esa publicación habría impulsado de manera significativa el volumen de compras del criptoactivo.

Javier Milei junto a Hayden Davis.

El documento menciona también indicios sobre posibles movimientos financieros vinculados al trader Mauricio Novelli, al desarrollador Hayden Davis y a otras personas señaladas como participantes de la operatoria. Según la comisión, los registros aportados por la plataforma Binance habrían permitido detectar transferencias que serán analizadas por la Justicia.

Según denunciaron, con su publicación Milei “comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado”.

En sus conclusiones, la comisión extendió las presuntas vinculaciones a funcionarios públicos y mencionó la posibilidad de presentar nuevas denuncias penales. Una de ellos es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien habría autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de “un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.

Finalmente, el informe detalló que un porcentaje significativo de usuarios habría registrado pérdidas tras la operatoria con $LIBRA, mientras que un grupo reducido habría obtenido ganancias importantes. De acuerdo con los legisladores, estos datos serán incorporados al expediente judicial para su evaluación por parte de los organismos competentes.