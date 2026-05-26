Search
Instagram Facebook Twitter
images
¿Viene en 2026?

Qué dijo Javier Milei sobre la posible visita del Papa León XIV

El presidente se refirió a los rumores sobre una posible agenda del sumo pontífice que incluya una visita a la Argentina.

El presidente Javier Milei consideró “altamente probable” que el papa León XIV visite este año la Argentina, y estimó que la llegada del Sumo Pontífice podría darse “en noviembre” próximo.

“Es altamente probable”, aseguró Milei, quien señaló que “la gestión del canciller (Pablo) Quirno permitió cerrar posiciones”, y afirmó: “Es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina”.

La mención de Milei es una de las primeras afirmaciones públicas sobre el posible viaje de León XIV a la Argentina, sobre el que se difundieron múltiples versiones, tanto en la prensa del Vaticano como en medios internacionales.

El sitio oficial del Vaticano todavía no incluyó ningún viaje a la Región en la agenda formal prevista para 2026, ya que hasta ahora las visitas confirmadas son a países de Europa y Africa.

Sin embargo, de manera extraoficial, se viene mencionado con insistencia la posibilidad de un viaje en noviembre, en el que el Papa podría visitar Perú, donde vivió durante años como misionero hasta llegar a ser obispo en Chiclayo, e incluso obtuvo la ciudadanía de ese país.

ETIQUETAS:

Papa León XIVJavier MileiVaticano

+ Noticias

votación secreta

Adentro: el Senado avaló a dos candidatos a fiscales que mandó Cornejo

Por: Redacción NDI

¿Viene en 2026?

Qué dijo Javier Milei sobre la posible visita del Papa León XIV

Por: Agustin Zamora

De las cloacas al canal

Escándalo ambiental en Mendoza: imputaron a Mingorance por los líquidos cloacales en Los Corralitos

Por: Redacción NDI

Se la jugaron

La promoción mundialista de una famosa cadena Argentina que recorre el planeta

Por: Agustin Zamora

intervenciones

La Policía recuperó elementos robados en San Carlos y dos departamentos más

Por: Redacción NDI

ATENCIÓN PENSIONADOS

Créditos ANSES: cómo consultar cuántas cuotas faltan pagar y el monto de cada una

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter