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afecto y oración

Qué dijo Javier Milei sobre la operación de León XIV: “Toda la Argentina…”

La inesperada operación del Papa se realizará cuando falta menos de un mes para su visita histórica a la Argentina.

El presidente Javier Milei pidió este domingo en nombre de la Argentina “una pronta y completa recuperación” del papa León XIV conocerse que será operado en los próximos días para extirparle un nódulo localizado en uno de los pulmones, detectado en una fase muy inicial.

Según se supo, Milei indicó que el país se une “en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.

“Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió en su cuenta de X.

Asimismo, reveló: “Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.

Cabe recordar que la operación del Sumo Pontífice se realizará cuando falta menos de un mes para su visita histórica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo. 

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saludJavier MileiPapa León XIV

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