¿Qué dijo Hebe Casado luego de la reunión de las Provincias con el Gobierno nacional?

Este jueves, el Ejecutivo Nacional -encabezado por el presidente Javier Milei– se reunió con gobernadores y vice de veinte provincias para discutir el Presupuesto 2026 y las reformas que el Gobierno enviará al Congreso.

Tras el cónclave -que se extendió por aproximadamente dos horas-, la vicegobernadora mendocina Hebe Casado -quien asistió en lugar de Alfredo Cornejo, ya que el gobernador se encuentra en una gira internacional– expresó que el encuentro fue “bastante constructivo“.

Sobre la reunión, Casado informó que “se ha hablado de las reformas que se necesitan para el crecimiento de la Argentina“. En ese sentido, la vicegobernadora sostuvo que “si a Argentina le va bien, a las provincias nos va a ir bien“.

Estuve junto al presidente @JMilei en Casa Rosada, y con mandatarios de otras provincias. Fue una reunión bastante constructiva.



​Hablamos de consenso y diálogo para las reformas que se necesitan, como el Presupuesto 2026, la modernización laboral, la reforma fiscal y del Código… pic.twitter.com/MGFE89rHvu — Hebe Casado (@hebesil) October 30, 2025

Además, Casado resaltó que “todos los gobernadores acordaron acompañar estas primeras reformas, y luego seguir trabajando en otras más adelante“.

¿Cuáles son las reformas que plantea Javier Milei?

El Presidente expuso ante los representantes provinciales las reformas estructurales que planea enviar al Congreso para que sean aprobadas:

Reforma laboral: el Ejecutivo busca que los convenios colectivos de menor alcance tengan prioridad sobre los de mayor escala, abriendo la posibilidad de acuerdos por empresa, provincia o región. Además, planteó flexibilizar el mercado laboral y vincular los convenios a estándares de productividad, en línea con demandas empresariales. El objetivo, según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni luego de la reunión es “integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad“.

Reforma Tributaria: los gobernadores quieren que se revisen las asignaciones específicas de impuestos y pidieron mayor reciprocidad en la distribución de recursos. También solicitaron inversiones en obras, especialmente en rutas, una nueva ley de biocombustibles y compensaciones para las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a Nación. Por el lado del Gobierno nacional, quieren eliminar impuestos, bajar alícuotas y aumentar la formalización para “devolverle al sector privado millones de dólares“.