Qué dijo Gustavo Aguilera sobre los chats virales que salpican a una de sus funcionarias

En los últimos días, la Municipalidad de Tupungato ha estado bajo la mira por la gran controversia que generó la filtración de chats donde una funcionaria municipal solicitaba información policial para, presuntamente, poder evitar los controles de alcoholemia.

Tema que el intendente Gustavo Aguilera salió a tratar, esto se dio en una entrevista del programa “No tenes cara” de Radio Nihuil. Donde el jefe de la comuna confirmó que se está realizando una investigación contra Yemina Sagas y sugirió que esto podría tratarse de una venganza.

En el inicio de la conversación, el político aseguró que esta filtración podría venir como una venganza de una inspectora que fue echada y que estaría vinculada al concejal Facundo Arce, quien está suspendido por violencia de género.

“Meses atrás una inspectora hizo una persecución a una moto y chocó el móvil. Yo abro una investigación, la conducta no es la adecuada y se le rescinde el contrato a esta inspectora”, contó el intendente. Situación que, según él, habría dejado una mala relación y podría haber provocado esto.

En cuanto a lo más específico del caso, Aguilera aseguró que el no puede ser juez y parte del caso, por lo que no podía pronunciarse a favor o en contra de la mujer. Aunque si planteó algo interesante, y es que no necesariamente se buscaba eludir los controles.

“He instruido a asesoría legal para que se inicie una investigación de esos chats -sintetizó Aguilera- (…). Ella escribe desde su rol de directora, preguntando adónde van a estar (…). Pero acuérdese que yo estoy abriendo una investigación y entonces no puedo ser juez y parte“, decía.

“Ella me manifiesta que estaba pidiendo esa información como funcionaria. Ahora dígame: a un director de seguridad ciudadana, ¿lo van a parar?”, siguió diciendo el intendente. A lo que sumó: “Yo no tengo preferencias. Mi deber es administrar y, si es necesario, dar una justa sanción“.