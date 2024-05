Qué dijo Fernando Niembro sobre el enojo de Godoy Cruz por sus dicho

El domingo, mediante una carta abierta, Godoy Cruz le pegó al periodista deportivo Fernando Niembro por haber llamado al club, en reiteradas ocasiones, ‘Godoy’. Situación que en el club molestó mucho y manifestaron que les costaba creer que esto pasara.

En el discurso del club no se mencionó específicamente a nadie, pero todo daba indicios de que se trataba del controversial periodista que el sábado comentó el encuentro entre el Tomba y Barracas Central.

Dicho documento apareció postpartido y enunciaba: “Nuestro nombre tiene una historia que el 1 de junio cumplirá 103 años y representa a muchas personas. Por eso, solo pedimos el gesto mínimo de respeto de ser llamados por nuestro nombre completo, sin menoscabos ni menciones despectivas”.

“Llamarnos simplemente Godoy es como llamar Nueva a Nueva Chicago o All a All Boys”, reclamaron desde el Tomba. “Elegimos el camino de la explicación, sabiendo que a veces resulta difícil mirar más allá de la General Paz”, sumaron.

Desde el CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA, compartimos esta Carta Abierta al mundo del fútbol y todo lo que lo representa y se relaciona al mismo 📄🤝 pic.twitter.com/PKj20NVm0A — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) May 12, 2024

Respecto de ello y tras la explosión del tema en las redes sociales, el periodista Fernando Niembro apareció en su programa en Radio Colonia para presentar su descargo y disculpas contra el club mendocino.

“Se me achacó que no lo nombré en su totalidad, sino que dije ‘Godoy ataca’ porque yo trato de buscar sinónimos”, empezó diciendo Niembro. A lo que sumó: “Se molestaron mucho los hinchas porque lo toman como un desprecio pero no es así. También digo Vélez, en vez de Vélez Sarsfield, Boca, no Boca Juniors, San Lorenzo y no San Lorenzo de Almagro”.

“Entiendo a los molestos y les brindo mis disculpas. La próxima vez diré Godoy Cruz y listo. Con el presidente de Godoy Cruz de Mendoza (Alejandro Chapini) ya pude hablar”, continúo el periodistas. Para cerrar comentó: “Las redes y el anonimato ayudan a las amenazas e insultos de los cobardes, hoy es muy fácil”.