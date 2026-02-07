¿Qué dijo el ex juez Walter Bento antes de conocer su condena?

Este viernes, en la antesala del veredicto del Tribunal Oral Federal 2, el ex juez Walter Bento utilizó su derecho a dar sus últimas palabras, con las que sostuvo su inocencia y adelantó que seguirá luchando en la Justicia. “No voy a bajar los brazos“, expresó antes de de ser condenado a 18 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el pago multa $540.846.159.

Durante su intervención, Bento también dijo que el proceso judicial “ha mellado no solo a los imputados, sino a quienes integran el núcleo familiar de cada uno“, y citó a uno de los letrados, que calificó a la causa como “trágica“.

En uno de los casos de mayor repercusión en la historia reciente de Mendoza, la Justicia encontró culpable a Bento -y a un grupo de familiares, allegados y pagadores de sobornos– por distintos delitos de corrupción. En ese marco, el ex magistrado recibió una condena de 18 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el pago multa $540.846.159.

Cabe destacar que la defensa de Bento había solicitado que se aplique la pena mínima prevista para los delitos por los que fue declarado culpable -cinco años de prisión- y volvió a pedir que el cumplimiento sea bajo la modalidad domiciliaria. El planteo se apoyó en la conducta procesal del exjuez y en la situación de su hijo Facundo, quien padece una discapacidad.

Por su parte, en contrapartida, la Fiscalía había pedido una condena de 18 años de prisión efectiva, además de multas y el decomiso de bienes, al considerar acreditados los delitos de asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.