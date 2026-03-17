¿Qué dijo Alfredo Cornejo sobre las novedades en el caso $LIBRA que comprometen a Javier Milei?

El escándalo en torno al token $Libra, el cual involucra de manera directa al presidente Javier Milei y a la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, no deja indiferente a nadie. Si bien el hecho ocurrió en 2024, los archivos hallados recientemente en el celular del trader Mauricio Novelli volvieron a poner la causa en el centro de la escena.

Mientras desde la oposición pusieron el grito en el cielo y arremetieron contra el Ejecutivo nacional, desde el oficialismo cerraron filas y eligieron hacer silencio, confiados en que no aparecerá “ni un dato que comprometa al Presidente“.

En ese río revuelto, con posturas encontradas entre oficialismo y oposición, quienes quedan en el medio en una posición cuanto menos incómoda son los “aliados” al Gobierno nacional. Y uno de ellos es el gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Este martes, tras firmar un acuerdo con su par de San Luis, Luis Poggi, para crear una Zona de Control Unificado (ZCU) en el Desaguadero, Cornejo fue abordado por los medios de comunicación y le consultaron sobre el caso $Libra. Pese a que el denominado criptogate acapara la agenda tras el peritaje al celular de Novelli, el Gobernador mendocino eligió -de momento- no pronunciarse al respecto.

“Lo analizo periodísticamente, no conozco bien el detalle. Cuando la Justicia hable, daré opiniones“, se limitó a decir Cornejo. Consciente de que cualquier paso en falso puede tensar su relación con el Ejecutivo nacional, con el que está permanentemente en negociaciones por temas sencibles como la coparticipación, el Gobernador cuida cada palabra para evitar rispideces.

Cabe recordar que el pasado viernes el escándalo por el token $Libra sumó un nuevo capítulo, cuando los peritajes tecnológicos ordenados por la Justicia arrojaron como resultado que el mandatario y el trader Mauricio Novelli se comunicaron reiteradas veces durante las horas previas al lanzamiento del activo digital.