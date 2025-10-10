Search
VISITA PRESIDENCIAL

¿Qué dijo Alfredo Cornejo del paso de Javier Milei por Mendoza?

El Presidente visitó la provincia, en donde este jueves estuvo en San Rafael y Ciudad de Mendoza. Ante este hecho, el Gobernador mendocino hizo un balance de lo que dejó la presencia del mandatario libertario.

Este jueves, Mendoza fue el centro de la escena política nacional, ya que el presidente Javier Milei arribó a la provincia para participar -en San Rafael- del acto de las Fuerzas Vivas de la Cámara de Comercio, y para luego encabezar una caminata en la Ciudad de Mendoza.

Tras el paso del Presidente, el gobernador Alfredo Cornejo, en diálogo con el programa After Office de MDZ Radio, expresó que la visita fue “muy buena” y aseguró que fue “positiva tanto para Mendoza como para la administración provincial“.

Además, el mandatario provincial expuso que Milei “tuvo un discurso muy en línea con su pensamiento“, y destacó que el Presidente fue muy elogioso con Mendoza durante su paso por San Rafael, donde remarcó que “la provincia es el faro donde debe mirarse en la Argentina”.

Por otra parte, Cornejo se mostró satisfecho con la ausencia de incidentes durante las actividades oficiales de Milei, en especial su caminata por la Ciudad de Mendoza, a la que catalogó como “caótica“.

Javier Milei, junto a Luis Petri y Karina Milei en la Ciudad de Mendoza.

Es que, según explicó, el recorrido de Milei no se ajustó al esquema planificado. “Los despistó y no sé por qué se bajaron ahí, porque él iba en la camioneta de adelante y yo iba con Luis Petri y Pamela Verasay detrás. No sé bien por qué se metió por el lado de Garibaldi hacia la Peatonal Sarmiento (en contramano). Eso no estaba previsto, sí estaba previsto que el acto fuera en la calle San Martín“, detalló Cornejo. Según el Gobernador, esa maniobra “generó un enredo” y sorprendió tanto a la organización como a los asistentes.

A pesar del desorden, Cornejo valoró que “no hubo ningún herido, porque el tumulto era grande. El Presidente estuvo en Entre Ríos y en Mendoza y no hubo conflictos“.

Finalmente, el mandatario provincial remarcó que “es bueno para Mendoza también que el Presidente muestre que tiene en cuenta a Mendoza, que valora el esfuerzo de los mendocinos. Viene bien que la autoridad máxima diga esas cosas“.

MendozaAlfredo CornejoJavier MileiCiudad de MendozaSan Rafaelvisita presidencial

