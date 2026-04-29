Qué dijo Adorni sobre la construcción de los puentes de la ruta 40

En el marco del informe anual de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante el Congreso de la Nación, la obra pública en Mendoza estuvo presente. En particular, se destacó el estado de los trabajos sobre la Ruta Nacional 40, uno de los corredores estratégicos para la provincia y el país.

Avance en los nuevos puentes de la Ruta 40

Según lo expuesto por el funcionario, el Gobierno nacional ratificó la continuidad de la obra denominada “Nuevos Puentes”, ubicada en el tramo que conecta Tunuyán con Anchoris. Se trata de una intervención considerada clave tanto para la seguridad vial como para el desarrollo logístico de la región.

Datos actualizados de la Dirección Nacional de Vialidad indican que la obra presenta un avance físico del 45,76%, lo que refleja que, pese al freno general en la obra pública, este proyecto mantiene un ritmo sostenido dentro de un esquema de prioridades.

En ese sentido, Adorni en su informe señaló que el Presupuesto 2026 contempla la ejecución de estos trabajos, en línea con una estrategia de continuidad selectiva en infraestructura.

“El Presupuesto 2026 contempla la ejecución de nuevos puentes en la Ruta Nacional N° 7 (tramo Tunuyán–Anchoris), orientados a optimizar la conectividad del corredor bioceánico hacia el Paso Internacional Cristo Redentor”, sostuvo.

Conectividad y transporte de cargas

Más allá de la obra puntual, el jefe de Gabinete vinculó estos trabajos con una mirada más amplia sobre la logística nacional. En su exposición, también incluyó la construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional 40 en el tramo Tunuyán–Luján de Cuyo.

De acuerdo con el informe, esta intervención apunta a mejorar la capacidad de circulación y la seguridad del transporte de cargas, especialmente en un corredor clave para las economías regionales, como la vitivinicultura y la agroindustria mendocina.

La mejora de estos tramos no solo impacta en la circulación cotidiana, sino también en la competitividad de los productos locales, al facilitar su salida hacia mercados nacionales e internacionales a través del Paso Cristo Redentor.

Obras frenadas: posible reactivación

En paralelo, el informe también abordó el estado de las obras que actualmente se encuentran neutralizadas en todo el país, incluyendo algunas en Mendoza.

Sobre este punto, Adorni indicó que Vialidad Nacional está avanzando en gestiones para revisar los contratos vigentes y evaluar su eventual reactivación.