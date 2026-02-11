¿Qué dijeron desde el Gobierno ante los incidentes en el Congreso?

En medio de una jornada cargada de tensión en las inmediaciones del Congreso, donde se registraron serios incidentes entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que se oponen a la reforma laboral que se debate en el Senado, desde el Gobierno nacional salieron al cruce de las agrupaciones que protagonizaron las grescas.

Como ya es habitual, uno de los primeros en expresarse fue el propio presidente Javier Milei. A traveés de un posteo publicado en “X”, el Mandatario expresó: “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto… Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan“.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, utilizó la misma red social para apuntar contra quienes marcharon hacia el Congreso. “Estos no son defensores de los trabajadores, son DELINCUENTES ORGANIZADOS. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio“, expresó.

Por su parte, Patricia Bullrich -jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza-, quien ocupa un rol central en el debate de la reforma laboral, criticó a los manifestantes al señalar que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza“.

“La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan“, concluye el posteo de la exministra de Seguridad.

Cabe resaltar que mientras se producían los incidentes en las afueras del Congreso, dentro del recinto se lleva adelante el debate de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.