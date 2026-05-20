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No habrá impresión

Qué dijeron desde el Banco Central sobre la posibilidad de hacer un billete de $100 mil con la cara de Favaloro

El Banco Nación habló sobre los rumores que indican que podría crearse un nuevo billete homenaje, esta vez con el rostro del médico.

Circula en redes sociales que a partir de junio el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzará el billete de $100 mil con la imagen de René Favaloro

Sin embargo, esto es falso. Desde el BCRA aseguraron que no emitirán el billete a diferencia de lo que circula viralmente. Tampoco existe algún comunicado oficial sobre el lanzamiento.

El Banco Central dijo que no emitirá ese billete de Favaloro

En Argentina, existen 21 billetes de curso legal, de acuerdo a información publicada por el BCRA. Las últimas 2 versiones se lanzaron en 2024. 

El 7 de mayo de ese año se emitió el billete de $10.000 con imágenes de Manuel Belgrano y de María Remedios del Valle en el anverso, y la recreación artística de la escena de la Jura de la Bandera en el reverso. 

No es la primera vez que circulan este tipo de desinformaciones. Antes también circuló un contenido falso que aseguraba que el BCRA había emitido un billete de $ 100 mil con la imagen de Lionel Messi, y tambien fue desmentido. 

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