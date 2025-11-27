Qué dice la reforma laboral que impulsa el Gobierno sobre las vacaciones de empleados

El Gobierno intensificó el ritmo para concretar una reforma a la normativa laboral vigente, una iniciativa clave dentro de su agenda.

En la reunión más reciente del Consejo de Mayo, el foro multisectorial creado para buscar consensos en torno a reformas estructurales, se determinó adelantar la presentación del documento definitivo al 9 de diciembre. Esto busca asegurar que el paquete de cambios, que incluye la reforma laboral, pueda ser tratado durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

Cambios

El borrador preliminar en circulación anticipa varias modificaciones de fondo que el Ejecutivo está considerando, con un enfoque particular en el régimen de vacaciones.

Según trascendidos periodísticos, uno de los puntos centrales es la intención de que los empleadores puedan conceder el descanso anual en un periodo ampliado que se extendería desde el 1° de octubre hasta el 30 de abril del año siguiente, aunque se dejaría abierta la posibilidad de que los acuerdos sectoriales modifiquen este calendario.

Otra novedad significativa es la facultad de fragmentar las vacaciones, permitiendo a los trabajadores dividir su licencia en tramos, siempre y cuando cada periodo no sea inferior a una semana. Respecto a la notificación, la fecha de inicio del descanso debería ser comunicada por escrito con una antelación mínima de 45 días, si bien las convenciones colectivas podrían establecer plazos diferentes.

El alcance del plan reformista es amplio e incluye otros capítulos sensibles como el registro laboral, la extensión de la jornada, las licencias por enfermedad, los beneficios sociales, el sistema de indemnizaciones y la regulación del trabajo en servicios considerados esenciales. No obstante, el texto completo del capítulo de reforma laboral, que se espera ingrese al Congreso desglosado en múltiples leyes, todavía no ha sido definido ni entregado a la totalidad de los consejeros.

Fuentes cercanas indican que los ejes temáticos incluirán puntos como la ultraactividad de los convenios, la relación entre distintos acuerdos colectivos, las cargas fiscales, los peajes y financiamientos, el rol de sindicatos y cámaras, los derechos colectivos e individuales, la situación de los trabajadores autónomos, la democracia sindical y diversas derogaciones.