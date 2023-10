Qué decisión tomó el Gobierno nacional sobre lo que pasará con el feriado del lunes 20

En la fecha se conoció que el Gobierno nacional tomó la decisión de no trasladar el feriado del lunes 20 de noviembre (se festeja el Día de la Soberanía Nacional). Decisión que se contrarresta a que 24 horas antes se definirá el balotaje de las elecciones presidenciales, por lo que la Cámara Nacional Electoral había solicitado el traslado de la festividad.

En este marco, el Poder Ejecutivo mediante el secretario presidencial, Julio Vitobello, informó y justificó la decisión de no mover el feriado. Y es que sostuvieron que el calendario de feriados del 2023 se confirmó en base a la Ley 27.399; por lo que se asegura que este no es móvil, ya que este 20 de noviembre no es puente.

Siguiendo con ello, desde Nación sostuvieron que “el cronograma electoral es también producto de normativa que ha venido aplicándose a lo largo de este año con concordancia con los que oportunamente decidieran las provincias argentinas para llevar adelante los comicios locales”.

Lo que quiere decir que “hace más que considerable tiempo que se encuentran establecidas esas fechas y en pleno conocimiento nuestra ciudadanía”. Por lo que desde el Ejecutivo aseguran que “se han adoptado decisiones, planificado desplazamientos, programado actividades culturales, educativas, comerciales, deportivas y turísticas”.

A esto, la carta enviada por el Gobierno suma que “el ejercicio del derecho electora es, a su vez, una obligación para los ciudadanos y las ciudadanas argentinas, que, como tantas otras obligaciones, han sabido compatibilizar con sus otras actividades”.

Por lo tanto, como consecuencia y basado en esta decisión, el proceso electoral se deberá llevar a cabo de forma normal y con un día no laboral a las pocas horas siguientes.