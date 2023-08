Qué decisión tomaron los municipios del Valle de Uco con el bono de Massa: ¿pagan o no pagan?

El pasado domingo, en medio de la batería de medidas económicas que anunció desde sus redes sociales el ministro de Economía, Sergio Massa, los trabajadores públicos y privados recibieron la noticia del pago de un bono extraordinario de 60.000 pesos para todos aquellos que no superaran un sueldo neto de 400.000$.

Al cerrar el anuncio, el también candidato a presidente de Unión por la Patria, exhortó a gobiernos provinciales y municipales a sumarse a la medida, la cual, en muchos casos, sobre todo en Mendoza, no fue tomada de buena manera.

Desde el Gobierno de Rodolfo Suarez, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas anunciaron el pasado lunes que los estatales provinciales recibirán el próximo 14 la suma de 60.000$, pago que se desarrollará en un solo depósito y no en dos como habían estimado desde Nación. Además, la suma será no remunerativa, no bonificable y por única vez.

El tema ahora pasa por los municipios. Desde las direcciones contables han comenzado a sacar cuentas y en mucho de los casos han informado que no realizarán dicho desembolso, ya que vienen otorgando bonos y aumentos estimados por paritarias que están atados a la inflación.

El intendente Martín Aveiro explicó la situación de Tunuyán – Foto Federico Aloi/NDI

¿Qué pasa con las comunas del Valle de Uco? En primer término, desde Tunuyán y en palabras del intendente Martín Aveiro, los municipales sumarán en el sueldo del mes de agosto “un 15% más que se adosará a sus básicos y repercutirá en todos los ítems” como aguinaldo, mayor dedicación, título y riesgo. “Esto se suma a los aumentos que ya habíamos fijado en paritarias”, agregó.

A su vez, los empleados de la comuna recibieron la semana pasada un bono adicional de 20.000 pesos que ya fue liquidado.

Desde la comuna tupungatina informaron que sí pagarán el bono y lo darán en dos veces como lo estipuló Sergio Massa. Foto: Prensa Municipalidad de Tupungato

Por su parte, desde Tupungato informaron que sí se realizará el pago de la suma anunciada por el ministro de Economía. Es por eso que los empleados a cargo de Gustavo Soto recibirán el bono en dos veces. El primer pago se realizará el próximo jueves 14 de septiembre al igual que lo estipulado por Provincia. La segunda parte llegará el 13 de octubre.

El intendente Rolando Scanio habló de la situación de su comuna.

En San Carlos, en tanto, no están evaluando la posibilidad del pago anunciado por Sergio Massa ya que los empleados están recibiendo aumentos, como el del 20% que se depositará con el sueldo de agosto, y bonos acordados por paritarias.

“Con ese aumento que vamos a pagar esta semana, habremos otorgado ya desde enero hasta agosto un aumento total del 92%. Y además de eso el mes pasado entregamos un bono de $10.000 y este mes vamos a dar otro bono de $20.000. Nuestro objetivo es priorizar estar por encima del índice de inflación”, explicó el intendente Rolando Scanio.