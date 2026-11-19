Este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Ley 9743 que estableció el marco regulatorio para todas las Escuelas de Verano de la provincia y fijó pautas estrictas. Las entidades tienen 180 días para adecuar desde la publicación de la norma.

La legislación alcanza a todo proyecto recreativo o deportivo temporario destinado a niños, niñas y adolescentes, declarando estas actividades de interés provincial y dejando en claro que la responsabilidad operativa y el mantenimiento de las instalaciones recaen de forma directa e ininterrumpida sobre los organizadores y titulares de los predios.

Controles a la vista en el ingreso de cada predio

Para operar legalmente, cada institución debe tramitar su inscripción anual (con carácter de Declaración Jurada) en una nómina específica dentro del Registro Provincial de Instituciones Deportivas (Ley 6457).

Más allá de que el listado oficial de entidades habilitadas estará disponible en plataformas digitales del Estado, la ley incorpora una garantía de transparencia directa para las familias: cada escuela de verano está obligada a exhibir en formato papel, en un lugar visible de su ingreso, toda la documentación exigida. Al acercarse a consultar o inscribir a un menor, los adultos pueden verificar en la entrada:

La habilitación municipal del predio (que certifica las condiciones edilicias y de salubridad).

La constancia vigente del Seguro de Responsabilidad Civil —que funciona como cobertura primaria e inmediata ante cualquier accidente dentro del predio— y del Servicio de Emergencias Médicas con traslado urgente (Área Protegida).

Los datos del responsable legal, del coordinador técnico y un resumen del proyecto pedagógico de la temporada.

Requisitos en el agua y salidas fuera del establecimiento

Uno de los puntos más sensibles de la normativa apunta a la prevención en natatorios. En aquellos predios que cuenten con piletas, los responsables deben garantizar cerramientos perimetrales de protección y la presencia obligatoria de al menos un guardavidas habilitado y registrado cada 50 chicos durante todo el tiempo de uso del agua.

Además, todo el personal del establecimiento deberá estar capacitado en reanimación cardiopulmonar (RCP) y gestión de riesgos, mientras que los propios niños y adolescentes recibirán charlas adaptadas a su edad para identificar situaciones de peligro en el agua. Por otro lado, si la colonia programa excursiones o campamentos con pernocte, la ley exige autorización escrita previa de los padres o tutores y la contratación exclusiva de transportes habilitados.

Quiénes pueden estar a cargo de los grupos

La norma también pone la lupa sobre la idoneidad y los antecedentes de quienes trabajan con menores: