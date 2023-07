Tener una vivienda propia sigue siendo un objetivo deseado para la clase media en Argentina, y a pesar de la alta inflación, el acceso a créditos hipotecarios continúa siendo una opción vigente, aunque con ciertas limitaciones. En la provincia de Mendoza, existen diferentes programas y entidades que ofrecen oportunidades para lograr el sueño de la casa propia.

El Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza ha actualizado recientemente los montos que otorga para la construcción familiar. El programa de construcción financiado por este organismo estatal ofrece la posibilidad de obtener una vivienda de 55 m², equivalente a 38.290 UVA (unidades de valor adquisitivo). Esto se traduce en más de 10.6 millones de pesos, tomando en cuenta la cotización del UVA al 7 de julio, que fue de $277.58 según el Banco Central de la República Argentina.

Para acceder a este programa, se requiere tener un terreno propio y demostrar ingresos familiares cercanos a los $240.000. Además, se deben reunir 36 meses de ahorro, equivalentes a cuotas de 174.36 UVA. En la actualidad, ese monto se ubica en $48.398, y aunque el valor del UVA se actualiza diariamente según la inflación, el ajuste de la cuota en el Instituto Provincial de la Vivienda se realiza trimestralmente.

Por otro lado, una vez que la persona recibe el dinero del crédito, las cuotas se actualizan en función del CVS (coeficiente de variación salarial). Esto implica que si la inflación aumenta, la cuota no puede superar el 20% de los ingresos familiares. El plazo total de devolución es de 360 cuotas, es decir, 30 años.

Si se busca acceder a un crédito para construir una vivienda más amplia de 140m², se deben demostrar ingresos mensuales de al menos $509.000, y es posible obtener un crédito de más de $22 millones. En este caso, también se exige contar con un terreno propio.

En cuanto a los créditos hipotecarios disponibles, se destaca el ofrecido por el Banco de la Nación Argentina. Aunque la tasa de interés es baja, el monto máximo que ofrece este banco estatal es de $2.984.000 sin incluir el terreno, y $3.730.000 con terreno incluido, según las bases del Programa Construyo Mi Casa.

Otra entidad bancaria en Mendoza que ofrece créditos para la vivienda es el Banco Hipotecario. Este banco brinda la posibilidad de acceder a créditos a 30 años para empleados en relación de dependencia, trabajadores independientes (régimen de ganancias o monotributo) y jubilados, actualizando los montos a otorgar, el valor de las cuotas y los ingresos mínimos requeridos en función del valor del UVA.

Además, continúa vigente el programa nacional Procrear II, el cual ofrece opciones que no requieren tener un terreno propio. Las inscripciones están abiertas y los requisitos incluyen demostrar ingresos equivalentes al salario mínimo vital y móvil (actualmente $87.987) y no superar ingresos de diez veces ese valor ($879.000). Dependiendo de los ingresos y facturación de cada familia, el sistema muestra diferentes inmuebles disponibles para adquirir, asegurándose de que las cuotas no superen el 30% de los ingresos. La cuota más baja es de $53.400, por lo que el ingreso mínimo requerido sería de $178.000.