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Que cambiará para Mendoza con la aprobación de la nueva Ley de Glaciares

Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares y redefine el rol de las provincias en la protección de estos recursos.

La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la normativa de glaciares y estableció un cambio clave: ahora las provincias tendrán mayor poder para decidir qué áreas proteger y cómo hacerlo, en lugar de depender exclusivamente de criterios nacionales. La modificación, impulsada por el oficialismo, fue acompañada por varios gobernadores y contó con el respaldo de la mayoría de los legisladores mendocinos.

En términos concretos, la nueva legislación modifica seis artículos y suma uno nuevo para adaptar la norma a la “satisfacción de necesidades” (como plantea la Constitución Nacional). Uno de los puntos centrales es que el Inventario Nacional de Glaciares deja de ser vinculante, lo que implica que cada provincia podrá definir (consultándolo, pero sin obligación estricta) qué glaciares o ambientes periglaciares cumplen funciones hídricas y deben ser protegidos.

Cámara de Diputados.

Desde el ámbito científico surgieron fuertes cuestionamientos. El titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, Pablo Villagra, advirtió que la reforma introduce un criterio “subjetivo y riesgoso” (al dejar en manos políticas decisiones que deberían ser técnico-científicas). Además, alertó que se elimina la prohibición automática de actividades en zonas periglaciales, que ahora dependerán de evaluaciones de impacto ambiental.

En contraposición, la diputada mendocina Pamela Verasay defendió la iniciativa al sostener que “fortalece el rol de las provincias” (sin abandonar los presupuestos mínimos nacionales). Según explicó, la ley mantiene el espíritu de protección ambiental, pero permite decisiones más ajustadas a cada territorio, con estudios específicos y participación de organismos técnicos locales.

El debate también tiene una fuerte dimensión política. El diputado Martín Aveiro, uno de los que votó en contra, aseguró que la reforma “debilita la protección ambiental y pone en riesgo la soberanía hídrica” (al priorizar intereses económicos de corto plazo). Mientras tanto, especialistas advierten que el principal desafío será evitar criterios dispares entre provincias y garantizar financiamiento para la investigación científica, un punto que sigue sin resolverse en la nueva normativa.

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