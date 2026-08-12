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SENADO PROVINCIAL

Qué cambiará para los deportistas de Mendoza si se aprueba la reforma de la ley

La iniciativa propone reducir trámites, crear un registro único y establecer nuevos requisitos para quienes trabajan con menores.

Menos trámites para los deportistas federados, un nuevo registro provincial y mayores controles para quienes trabajan con menores son algunos de los cambios que contempla la reforma de la Ley Provincial de Ordenamiento del Deporte y la Recreación. La iniciativa ya fue aprobada por unanimidad en el Senado de Mendoza y espera el visto bueno de la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

Entre las modificaciones más importantes figura la eliminación del Documento de Identidad Deportiva (DID), una herramienta que nunca llegó a tener un uso efectivo. En su lugar se creará un Registro Único Deportivo Provincial, donde se concentrará la información de deportistas federados, entrenadores y otros integrantes del sistema deportivo. Además, la Licencia Especial Deportiva tendrá un trámite más simple, ya que solo será necesario acreditar la convocatoria al evento y la condición de deportista federado.

Otro de los cambios apunta a reforzar la seguridad en los espacios deportivos. Profesores, instructores y técnicos que trabajen con niños, niñas y adolescentes deberán presentar un certificado de antecedentes penales, una medida que busca fortalecer los controles en clubes e instituciones de toda la provincia.

La propuesta también mantiene el Consejo Provincial del Deporte y la Recreación, aunque con menos integrantes para agilizar su funcionamiento e incorporar representación de municipios, universidades y entidades vinculadas con personas con discapacidad. Además, actualiza los mecanismos para reconocer a las “Glorias Deportivas” y los procedimientos para sancionar conductas que vulneren la ética deportiva.

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