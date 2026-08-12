Qué cambia para los docentes extranjeros en Mendoza tras el acuerdo entre la DGE y el SUTE

La Dirección General de Escuelas (DGE) y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) firmaron un acuerdo que establece una salida transitoria para los docentes extranjeros alcanzados por las nuevas resoluciones que exigen la ciudadanía argentina para acceder a concursos estatutarios. Quienes acrediten haber iniciado el trámite de nacionalización podrán inscribirse y contarán con un plazo de un año para finalizar el proceso, con posibilidad de una prórroga si el trámite administrativo se demora.

La decisión llega luego de la preocupación que generó la aplicación de tres resoluciones emitidas por la DGE, que ratifican un requisito previsto desde la década de 1990 en el Estatuto Docente. Según datos oficiales, la medida alcanza a 384 docentes extranjeros, aunque desde el Gobierno provincial aclararon que actualmente ninguno de ellos posee un cargo titular. El nuevo mecanismo busca evitar que quienes ya comenzaron el proceso de nacionalización queden excluidos de concursos y movimientos dentro del sistema educativo.

El reclamo tomó notoriedad a partir de casos como el de Katya Vaz, una docente uruguaya radicada en Mendoza desde hace 19 años, quien manifestó que la nueva exigencia le impedía acceder a la titularización de sus horas de trabajo. Docentes y representantes legales sostuvieron que, durante años, personas con residencia legal permanente pudieron desempeñarse en las escuelas mendocinas sin que la ciudadanía argentina fuera una condición efectiva para hacerlo.

Si bien la ciudadanía argentina seguirá siendo un requisito para acceder a la titularidad, el acuerdo elimina la exigencia de contar con el trámite finalizado al momento de la inscripción. De esta manera, quienes ya hayan iniciado la nacionalización podrán participar de los concursos mientras completan la documentación, aunque el debate sobre la constitucionalidad de esa exigencia continúa siendo analizado por representantes de los docentes migrantes.