Qué calles cortarán en Ciudad por la Vendimia departamental

La Ciudad de Mendoza se prepara para realizar su Fiesta Departamental de la Vendimia, bajo el lema “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad“. La cita será el próximo viernes 6 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Parque Cívico.

A partir de los preparativos que lleva adelante el municipio para la puesta en escena es que programó cortes totales y parciales de calles. Como el escenario estará ubicado en el Parque Cívico en la intersección de Virgen del Carmen de Cuyo y España, es que a partir del pasado martes 3 y hasta el sábado 7 se verá restringido el tránsito.

Los cortes totales de calles afectan también a La Pampa y Virgen del Carmen de Cuyo, Pedro Molina y Patricias Mendocinas y Peltier hasta España.

Momento de la celebración

La Vendimia Departamental será este viernes con un antesala musical a cargo de La Banda Viajera, mientras se desarrolla el sorteo de terminación de DNI y se procede a la votación del público para la elección de la reina.

El acto central comenzará puntualmente a las 22:00 y contará con 300 artistas en escena, entre bailarines, actrices, actores, cantantes y música en vivo.