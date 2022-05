El próximo 18 de mayo se llevará a cabo el Censo 2022, organizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de forma presencial. Por primera vez, el Censo cuenta con una modalidad digital, que permite responder las preguntas a través de un formulario que se encuentra en la web del organismo desde el 16 de marzo de este año.

Feriado nacional

Ese miércoles fue declarado como feriado nacional, a través del Decreto 42/2022, con el objetivo de garantizar que todos estén en sus hogares para responder las preguntas del cuestionario censal. Cada casa deberá elegir a una persona de referencia para que brinde la información requerida por los censistas. El cuestionario del relevamiento consta de un total de 61 preguntas: 24 están relacionadas a las características de la vivienda y el hogar, y 37 se relacionan con la población.

Qué se debe hacer y qué no el 18 de mayo, día del censo

Como publica el artículo 17 del Decreto 726/2020, que regula los aspectos operativos del Censo, todos los habitantes el territorio nacional deben responder las 61 preguntas incluidas en el cuestionario.

«Todos y todas los y las habitantes de la Nación quedan obligados y obligadas a responder la totalidad de las preguntas incluidas en el Censo, haciéndose saber que quienes no suministren en término, falseen u omitan la información solicitada incurrirán en infracción y serán pasibles de multa de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley N°17.622″.

La Ley 24.254, que declaró en 1993 como feriado el día del Censo, dispone en su artículo 2° que quedan prohibidas hasta las 20 horas del día indicado para la actividad censal:

Las funciones teatrales.

Exhibiciones cinematográficas.

Competencias deportivas.

En general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos.

Ese día permanecerán cerrados:

Restaurantes.

Confiterías

Casas de expendio de bebidas y similares

Rotiserías

Panaderías.

En general todo comercio de venta de artículos alimenticios y bebidas, además de clubes, hasta la hora indicada.

Por otro lado, el artículo 4º de la ley advierte que «toda infracción a lo dispuesto en los artículos precedentes, será sancionada de acuerdo con las normas en vigencia relativas al trabajo en el día feriado».

Se puede completar el Censo de forma digital

El Censo 2022 incorporó una variante digital que permite completarlo desde Internet en la página www.censo.gob.ar. Es importante mencionar que esta nueva modalidad es completamente opcional, por lo que no realizar el censo digital no ocasiona ningún perjuicio. En caso de no completar el formulario online, el 18 de mayo, se responderán las preguntas de forma presencial.