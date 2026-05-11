“Pusilánime”, “tibio” y más: las durísimas críticas de El Presto a Luis Petri

La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) volvió a quedar en el centro de la escena y salpicó de lleno a la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa de la Nación. A las críticas que el funcionario mendocino recibió en los últimos meses por su estilo y exposición pública, ahora se suma el impacto político de los problemas que atraviesa la obra social militar.

La llegada de Carlos Presti a la conducción no logró revertir el escenario. Por el contrario, la situación se agravó tras la salida del general de brigada retirado Sergio Maldonado, quien dejó el cargo pocos días después de que se conociera el suicidio del suboficial retirado Carlos Héctor Velázquez, de 77 años.

El caso conmocionó al ámbito castrense. Velázquez padecía cáncer y, según trascendió, enfrentaba dificultades para acceder al tratamiento debido a problemas de cobertura de la obra social.

En medio de ese contexto, el periodista, youtuber y streamer El Presto lanzó durísimas críticas contra Petri. El influencer, identificado públicamente con posiciones de derecha, ya había cuestionado anteriormente al ministro por la compra de aviones militares mientras persistían los inconvenientes en el IOSFA.

🔥 EL PRESTO le dió duro y parejo ex Ministro de Defensa y colplayer Luis Petri



"Petri, como Ministro fuiste un PUSILÁNIME, y sos un TIBIO, BABOSA ARRASTRADA de las corporaciones"



"Vos querés ser Gobernador de Mendoza Petri, vos? Que NO pudiste responder las consultas de los… pic.twitter.com/gGyt8OUcD6 — EAGLE🦅 (@eagleintheskys) May 10, 2026

Sin embargo, en su última aparición elevó el tono de sus cuestionamientos. Con su estilo habitual, filoso y confrontativo, recordó el paso de Luis Petri por el Congreso y apuntó también contra el manejo de su equipo de comunicación.

Además, aseguró que el ministro se habría comunicado con allegados al streamer para preguntar por los motivos de las críticas en su contra.

Los pasajes más duros llegaron cuando El Presto calificó al funcionario mendocino como “pusilánime”, “tibio” y “babosa arrastrada de las corporaciones”. Incluso ironizó sobre las aspiraciones políticas de Petri en Mendoza, en un nuevo capítulo de tensión entre el dirigente radical y sectores libertarios que hasta hace poco integraban el mismo universo político.