A pesar de las críticas de La Cámpora, el Gobierno nacional promulgó la nueva ley de moratoria previsional.

A través del Decreto 132/2023 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó este martes la nueva ley de moratoria previsional. Frente a esto, La Cámpora se manifestó en contra de la iniciativa. El especialista Carlos Burgueño, analizó la medida y advirtió que todavía no hay una previsibilidad con respecto a cómo se reglamentará.

“El problema no es la reglamentación de la moratoria como medida, sino que no le creen el impacto fiscal de la misma. El Fondo Monetario Internacional desconfía que el costo vaya a ser el que dicen. Por esta razón el equipo de (el ministro de Economía) Sergio Massa, junto con los técnicos del FMI, pactaron esperar a la reglamentación de la moratoria. A partir de allí, se analizará el impacto fiscal de la misma”, comenzó explicando el especialista.

En este sentido, Burgueño indicó que el Gobierno nacional se comprometió a que sólo podrán ser beneficiarios de esta moratoria, quienes estén en una situación de vulnerabilidad social.

“Quien tenga posibilidades de hacer un ingreso a la moratoria porque su nivel de facturación amerite la ayuda del Estado, no se le debitará la misma. Pero de los 800 mil que están dentro del listado que podría entrar en la moratoria, sólo se habilitarán los que la necesiten. El impacto fiscal sería menor”, agregó.

Crítica de la Cámpora

Ayer la organización política que conduce el diputado Máximo Kirchner criticó duramente el comunicado del FMI con respecto a la moratoria. “A La Cámpora ya no le interesa nada con respecto al Gobierno nacional, su objetivo es exhibir su posición política. Ellos ya no son parte del Gobierno, como se llevan bien con Sergio Massa no lo nombran. Se debe esperar a su reglamentación y cuando lo haga, será muy restrictiva para cumplir con el FMI”, cerró.

