CIUDAD DE MENDOZA

Punto Federal 2026 llega a Plaza Independencia con una amplia oferta

Durante tres días, la Ciudad será escenario de un encuentro que reunirá destinos de todo el país y del exterior, con stands y espectáculos.

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir una nueva edición de El Punto Federal 2026, un evento que apunta a mostrar la diversidad turística de distintas regiones de Argentina y también propuestas internacionales.

Del 5 al 7 de marzo, la actividad se desarrollará en la Plaza Independencia, en el prado verde ubicado frente al Escudo Provincial, sobre la intersección de Sarmiento y Chile. La entrada será libre y gratuita, y la invitación está abierta tanto para mendocinos como para turistas que quieran conocer nuevas alternativas de viaje.

El jueves la propuesta podrá visitarse de 17 a 22. El viernes habrá doble turno, de 10 a 13.30 y de 17 a 22, mientras que el sábado el horario será de 10 a 15.

El encuentro reunirá a organismos públicos, entes de promoción y prestadores turísticos que presentarán sus destinos, experiencias y atractivos culturales. Además de los stands informativos, habrá espectáculos en vivo y un sector gastronómico donde se podrán degustar productos y sabores típicos de distintas regiones.

