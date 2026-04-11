Puesteros del sur en problemas: legisladores levantan la voz

La Comisión Bicameral de Diálogo Político de la Legislatura de Mendoza sesionó en Malargüe para abordar la situación que enfrentan los habitantes de la zona al verse alcanzados por controles aduaneros mientras circulan dentro del territorio nacional, en el área del Paso Pehuenche.

El encuentro estuvo encabezado por el diputado Emanuel Fugazzotto (PV), junto a los senadores Jésica Laferte, Alejandra Barro y Walther Marcolini. También participó el intendente de Malargüe, Celso Jaque, además de representantes de la Dirección Nacional de Migraciones, personal aduanero y referentes de asociaciones vinculadas al turismo y a la actividad ganadera, como emprendedores y puesteros.

Durante la reunión, se expusieron las dificultades que genera esta situación en la vida cotidiana de los pobladores. Según se planteó, los controles propios de un paso internacional se aplican incluso en traslados internos, lo que obliga a los vecinos a cumplir con requisitos y horarios restringidos que impactan directamente en sus actividades económicas y en su rutina diaria.

El sector turístico y la producción ganadera aparecen entre los más afectados, ya que las limitaciones en la circulación complican tanto la llegada de visitantes como el desarrollo de tareas vinculadas al campo. En este contexto, los asistentes coincidieron en la necesidad de encontrar una solución de fondo a una problemática que lleva años sin resolverse.

En la jornada también participó la jueza de Paz de Malargüe, en el marco de un trabajo articulado con el Poder Judicial. Como resultado del encuentro, se elaboró una propuesta que será elevada a las autoridades nacionales competentes en materia de fronteras, con el objetivo de avanzar hacia una respuesta estructural.

Al respecto, el diputado Fugazzotto señaló que se trata de “un problema histórico que afecta el día a día de muchas actividades económicas y de las familias de la zona”. En esa línea, destacó el trabajo conjunto entre los distintos actores para impulsar una alternativa concreta ante los organismos nacionales.

Desde la comisión informaron que la iniciativa será remitida a las áreas técnicas y políticas del Ministerio del Interior vinculadas a asuntos fronterizos, así como a otros organismos con competencia en la materia. Entre ellos, la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas, la coordinación del Paso Pehuenche, la Comisión Nacional de Fronteras y dependencias relacionadas con logística e infraestructura.

El objetivo es promover una respuesta articulada que permita compatibilizar los controles internacionales con la realidad de los habitantes de la región.