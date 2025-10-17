¿Puedo votar si cumplo 16 años el día de las elecciones?

La respuesta a la pregunta del título es algo más abierta que un si o no. Y es que, los jóvenes de 16 años en adelante tienen el derecho de elegir a sus representantes, pero esto depende de algunas condiciones técnicas que se deben cumplir para participar.

En primer lugar, el voto joven si incluye a las personas de 15 años que cumplan 16 el mismo día de la elección, pero para participar deben tener algunos requisitos: haber actualizado el DNI a los 14 años y estar inscripto en el padrón electoral, que cerró en abril.

Aunque vale la pena recordar a los jóvenes y tutores que los menores de 18 años no están obligados a votar, sino que es optativo y no van a ser sancionado. Algo que si pasa si no votan teniendo la mayoría de edad, de no ser que estén lejos de su distrito electoral u otros casos amparados por la Justicia.

La legislación en Mendoza

Si bien la Constitución Provincial de Mendoza establece el derecho al voto a partir de los 18 años, en 2017 se sancionó la Ley 8967, que habilitó el “voto joven” en la provincia. La norma introdujo modificaciones en la Ley 8619 de PASO local, la Ley 4746 de Partidos Políticos, la Ley 7005 de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales y la Ley 2551 Electoral Provincial.

En su artículo 1°, la ley determina que son electores en elecciones provinciales, municipales y de convencionales constituyentes quienes figuren en el Registro Nacional de las Personas: nativos desde los 16 años y naturalizados desde los 18, siempre que estén inscriptos en el padrón nacional y no tengan inhabilidades legales.