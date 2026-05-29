Puede haber súperclásico en Copa Sudamericana antes de la final: los detalles

La expectativa por un posible Superclásico en la Copa Sudamericana 2026 está más latente que nunca. El sorteo de la fase final realizado hoy en la sede de la Conmebol en Paraguay determinó que los clubes más grandes del fútbol argentino se puedan cruzar en las semifinales.

El Millonario iniciará su camino desde los octavos de final con el ganador de Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela. Si consigue sortear ese cruce, el equipo de Eduardo Coudet deberá asumir los cuartos de final con Olimpia de Paraguay, Independiente Medellín de Colombia o Vasco da Gama de Brasil.

Boca, en cambio, arrancará desde los playoffs de los 16vos. por su procedencia desde la Copa Libertadores, en la que quedó eliminado tras perder con Universidad Católica de Chile en la fase de grupos.

El Xeneize jugará en primer término con O’Higgins de Chile y, en caso de ganar, será rival de Recoleta de Paraguay en octavos. En cuartos podría esperarlo una llave muy dura: Bolívar en la altura de Bolivia, Gremio de Porto Alegre o San Pablo.