PUAM de ANSES: quiénes la cobran en abril y cuánto se paga con bono

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una prestación destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los años de aportes necesarios para jubilarse. Este ingreso busca garantizar un piso económico para quienes no accedieron a una jubilación tradicional.

Para poder cobrarla, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos: tener la edad correspondiente, residir en el país y no percibir ninguna jubilación ni pensión contributiva. Además, en el caso de extranjeros, se exige una residencia prolongada en Argentina.

En abril de 2026, el monto de la PUAM se actualiza nuevamente por el índice de inflación. El haber base ronda los $304.255, mientras que con el bono extraordinario de $70.000 el total a cobrar supera los $370.000.

Este refuerzo económico se mantiene para quienes perciben los haberes más bajos y se acredita automáticamente junto con el pago mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Cabe recordar que la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, por lo que su valor se ajusta cada mes en función de las actualizaciones del sistema previsional.

De esta manera, en abril el ingreso total para los beneficiarios vuelve a incrementarse, impulsado tanto por la actualización del haber como por la continuidad del bono, que sigue siendo clave para reforzar los ingresos de los adultos mayores.