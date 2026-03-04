PSJ Cobre Mendocino se presentó al RIGI con una inversión superior a la prevista: ¿de cuánto es?

Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino, confirmó que el proyecto minero se presentó para aplicar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), y que lo hizo con plan de inversión que supera al previsto inicialmente. De acuerdo a lo comunicado por el empresario, ésta asciende a 630 millones de dólares para la etapa de construcción.

El anuncio fue realizado en la feria Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2026, evento organizado por la firma canadiense Gowling WLG. “San Jorge está transitando el proceso de evaluación fiscal y técnica de los organismos nacionales”, detalló Gregorio sobre el proyecto de explotación de cobre en Uspallata.

Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino.

De acuerdo a los detalles brindados, la empresa actualizó el monto previsto para la construcción tras incorporar nuevos análisis técnicos y procesos de ingeniería. Cabe destacar que en el informe ambiental original, el proyecto contemplaba una inversión total de 559 millones de dólares distribuidos en cuatro etapas, con una estimación de 462 millones para la fase de construcción.

Según indicaron desde la compañía, el objetivo es alcanzar los permisos finales para avanzar hacia la etapa de factibilidad y posterior construcción. En ese sentido, señalaron que la presentación temprana al RIGI permite anticipar plazos, asegurar continuidad en la planificación financiera y alinear la fase de ejecución dentro del marco de beneficios previstos por el régimen.

La presentación formal implica el inicio de una evaluación técnica y fiscal por parte de organismos nacionales, trámite que puede extenderse por varios meses.

Cabe recordar que en Argentina el RIGI fue aprobado en 2024. El régimen establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para inversiones superiores a 200 millones de dólares en sectores estratégicos como minería, energía y tecnología.