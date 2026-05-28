PSJ Cobre Mendocino ingresó al RIGI con una inversión de más de USD 613 millones

El proyecto minero “PSJ Cobre Mendocino” recibió luz verde por parte del Ejecutivo nacional para incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

A través de la Resolución 801/2026 de la cartera de Economía, que lleva la firma de Luis Caputo y fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, se formalizó el ingreso de este desarrollo clave para la provincia de Mendoza.

Detrás de este plan se encuentra la firma Minera San Jorge, que planea reactivar la zona de Uspallata, en el departamento de Las Heras (a unos 110 kilómetros de la capital mendocina). Se trata de un desarrollo de minería a cielo abierto enfocado en la extracción de cobre, que además sumará la obtención de oro como subproducto mediante una planta concentradora.

Para entrar al RIGI, la normativa exige un piso de inversión que este proyecto supera con comodidad, comprometiendo un desembolso total de 613,4 millones de dólares.

Plazos, producción y empleo local

La hoja de ruta de la compañía ya tiene fechas marcadas en el calendario:

Junio de 2027 : Inicio de las obras de construcción del complejo.

Inicio de las obras de construcción del complejo. Enero de 2029: Puesta en marcha oficial de las operaciones.

Capacidad proyectada: Se estima un procesamiento de 10 millones de toneladas de mineral por año.

Desde la gestión de Javier Milei remarcaron que la propuesta técnica y financiera de la empresa cumple estrictamente con las pautas del régimen. Un punto fuerte de la presentación fue el compre local: Minera San Jorge garantizó que el 27% de sus contratos en infraestructura, obras y bienes se destinará a proveedores locales y nacionales, superando el 20% que exige la ley actual. El expediente también contempla proyecciones de exportación a largo plazo y un fuerte impacto en la creación de puestos de trabajo directos e indirectos.

Las condiciones del acuerdo

Al sumarse a los beneficios de la Ley 27.742, la minera accederá a ventajas clave en materia impositiva, aduanera y de acceso al mercado de cambios (como facilidades para importar maquinaria pesada y estabilidad fiscal). A cambio, el Gobierno le exige metas claras: deberán acreditar el uso de al menos el 40% de la inversión mínima durante los próximos dos años, teniendo como fecha límite el 1 de septiembre de 2028 para completar ese piso obligatorio.

Con este paso, “PSJ Cobre Mendocino” se posiciona como uno de los pilares mineros más robustos dentro del RIGI, en sintonía con la meta de la Casa Rosada de reactivar la economía a través de sectores estratégicos como la energía, la infraestructura y la minería a gran escala.