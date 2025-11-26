PSJ Cobre Mendocino: Diputados dio media sanción al proyecto y pasa al Senado

Tras aprobar el nuevo régimen jurídico de regalías, la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la autorización ambiental para la segunda etapa del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a la la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino. De esta forma,

¿En qué consiste PSJ Cobre Mendocino?

PSJ Cobre Mendocino, también conocido como proyecto San Jorge, se encuentra ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y a 97 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Se trata de un emprendimiento cuprífero cuya construcción demandaría una inversión total estimada en 560 millones de dólares.

Según la información disponible, la mina podría tener una vida útil inicial de 16 años. Sin embargo, si las condiciones del mercado lo permiten, la operación podría extenderse hasta 27 años, gracias al uso de una ley de corte más baja que habilitaría mayores niveles de producción.

En términos de empleo, durante la etapa de construcción se proyecta la creación de aproximadamente 3.900 personas, considerando puestos directos e indirectos. Una vez iniciada la fase de operación, el proyecto prevé emplear a 2.400 trabajadores, también entre directos e indirectos, con prioridad en la contratación local y condiciones de trabajo formalizadas.

La empresa remarca que el uso del agua será “altamente eficiente”, mediante un circuito cerrado que permite optimizar y reutilizar el recurso hídrico sin competir con otros usos de la región. Además, sostiene que el desarrollo generará un “círculo virtuoso” económico, compuesto por una inversión inicial de 15 millones de dólares para la etapa de factibilidad y otros 559 millones de dólares destinados al desarrollo completo del proyecto.

Noticia en desarrollo…