PSJ Cobre Mendocino cambió de autoridades: quién es el mendocino que estará al frente del proyecto en Uspallata

En medio de los avances de estudios técnicos y de la planificación para sus próximas etapas, PSJ Cobre Mendocino cambió de conducción. El proyecto ubicado en Uspallata, Las Heras, ahora tendrá como CEO a Marcelo Avecilla, un ingeniero mendocino con más de 20 años de trayectoria en la industria minera internacional.

Según indicaron desde la compañía, el cambio no implica la salida de Fabián Gregorio, quien hasta ahora ocupaba el puesto que pasará a estar en manos de Avecilla, sino que continuará vinculado al proyecto como presidente, con foco en la conducción estratégica y el relacionamiento institucional.

En ese sentido, desde PSJ Cobre Mendocino aseguran que la reorganización apunta a fortalecer la estructura de gestión para afrontar los trabajos de ingeniería, los estudios previos a la construcción y la planificación de las etapas siguientes.

Uno de los puntos centrales para las próximas fases del proyecto es la contratación de personal. Según los datos difundidos por la compañía, ya fueron relevados más de 2.000 perfiles laborales en la localidad para identificar oficios, profesiones y habilidades disponibles. A partir de ese trabajo, cerca de 22 vecinos se incorporaron a tareas de apoyo durante la campaña de perforación, en áreas como higiene y seguridad, campamentismo, control de ingreso y asistencia a los equipos.

Además, la firma entrevistó a más de 60 actores locales para avanzar en el relevamiento de proveedores y emprendedores que podrían vincularse con el proyecto.

Quién es Marcelo Avecilla, el nuevo CEO de PSJ Cobre Mendocino

Avecilla desarrolló buena parte de su carrera profesional en Australia, donde ocupó cargos ejecutivos en compañías como Mineral Resources, Fortescue Metals Group y BHP.

Uno de sus antecedentes más relevantes es su paso por Mt. Marion, una operación de Mineral Resources en Australia. Allí se desempeñó como gerente general, con responsabilidad sobre la gestión integral de la mina y el liderazgo de un proyecto de expansión.

Anteriormente, estuvo al frente de Christmas Creek, una operación de Fortescue Metals Group dedicada a la extracción de mineral de hierro. En ese puesto tuvo responsabilidades sobre una producción anual de aproximadamente 52 millones de toneladas y participó en proyectos de desarrollo y puesta en marcha de operaciones mineras.

Su formación incluye estudios de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Mendoza. También cursó un posgrado en Gestión de Activos en la Universidad Austral y una especialización en Gestión de Minerales y Energía en la University of Western Australia.

Con su incorporación a PSJ Cobre Mendocino, Avecilla regresará a su provincia para ponerse al frente de la gestión ejecutiva del proyecto.