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Todo definido

PSG y Arsenal hicieron los déberes y jugarán la final de la Champions League

París Saint-Germain eliminó este miércoles al Bayern Munich y el Arsenal hizo lo mismo ayer con el Atlético de Madrid.

La Champions League 2026 está por finalizar. En Londres, el Arsenal derrotó 1-0 al Atlético de Madrid de Simeone y clasificó al partido definitorio, mientras que PSG eliminó a Bayern Múnich en Alemania en una serie histórica. 

La gran final tendrá lugar el 30 de mayo en Budapest, Hungría y podría haber campeón debutante.

Las semifinales de la Champions mostraron un nivel superlativo. El primer partido de la fase fue, quizás, uno de los mejores en la historia. PSG le ganó 5-4 al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes y la vuelta finalizó empatada 1-1. Ousmane Dembélé marcó el gol de París en el inicio del partido y la visita manejó el partido a su manera. A falta de un minuto, Harry Kane igualó gracias a un zurdazo al primer palo, pero no alcanzó para el Bayern.

En la otra llave, Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1-1 en Madrid en la ida, en un partido tenso en el que los Gunners se pusieron en ventaja de penal y el Colchonero igualó por la misma vía. En la vuelta, en el Emirates Stadium de Londres, el equipo del Cholo cayó 1-0 en un encuentro chato y sin muchas emociones y quedó eliminado. Bukayo Saka marcó el único gol del encuentro.

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