Proyecto de Ley: los egresados que aprueben educación vial no rindirían el examen teórico para sacar el carnet en Mendoza

Una nueva propuesta legislativa busca vincular la educación secundaria con la formación vial de los jóvenes mendocinos. La diputada provincial Estella Huczak (PRO) presentó un proyecto de ley que permitiría que los estudiantes de quinto año que aprueben el curso de educación vial no tengan que rendir el examen teórico para obtener su licencia de conducir.

“Buscamos contribuir a la seguridad vial a través de la educación masiva. Todos aquellos que cumplan con el curso en el colegio, y tengan la edad necesaria para gestionar su carnet, podrán hacerlo directamente”, explicó la legisladora.

La iniciativa beneficiará a alumnos y alumnas que estén cursando el último año del secundario y que hayan completado con éxito el módulo de educación vial incorporado al plan de estudios. En caso de aprobarse, la Dirección General de Escuelas (DGE) sería la encargada de implementar la medida.

El proyecto también contempla una exención del pago de tasas municipales para los seis mejores promedios de cada establecimiento educativo. Huczak detalló que esta idea se inspira en una ordenanza vigente en Luján de Cuyo, que premia el esfuerzo académico de los jóvenes y se extiende a su grupo familiar directo.

“Se le da importancia a reforzar los buenos promedios y al mismo tiempo se genera un incentivo positivo en toda la familia”, agregó la diputada.

Con esta propuesta, Huczak busca fortalecer el vínculo entre educación, ciudadanía y responsabilidad vial, apostando a que los futuros conductores comiencen su aprendizaje desde las aulas, con conocimientos sólidos sobre seguridad y convivencia en las rutas.