¿Proyecto ambiental o parche tardío? El debate incómodo que empieza a recorrer el Valle de Uco

Mientras crecen los rumores sobre una posible inversión millonaria en una planta de reciclaje y un centro ambiental, en el Valle de Uco comienza a abrirse un debate que hasta hace poco parecía postergado: ¿se trata de una verdadera solución estructural o de una respuesta tardía a un problema que se dejó crecer durante años?

La posibilidad de un desarrollo ambiental de gran escala -que incluiría tecnología de última generación, un predio cercano a las 50 hectáreas y un parque solar- genera expectativas. Pero también expone una deuda histórica en materia de gestión de residuos.

El problema que nadie quiere mirar de frente

La situación del basural de San Carlos, conocido como Coince, aparece inevitablemente en el centro de la discusión. Durante años fue señalado por vecinos, especialistas y organizaciones como un foco de impacto ambiental negativo, pero las soluciones profundas nunca llegaron.

Hoy, frente a la posibilidad de una planta moderna, muchos se preguntan si el debate no llega demasiado tarde.

“Si esto es necesario ahora, ¿por qué no se pensó antes?”, es una de las preguntas que más se repite en ámbitos técnicos y sociales.

Una inversión que obliga a tomar posición

A diferencia de otros anuncios, este proyecto —todavía sin confirmación oficial— obligaría a todos los actores a definirse: municipios, organismos de control, sectores productivos y la propia comunidad.

Porque una planta de estas características no es invisible:

Ocupa superficie

Cambia la lógica del manejo de residuos

Exige controles reales

Y pone bajo la lupa decisiones pasadas

Para algunos, representa una oportunidad histórica. Para otros, un espejo incómodo que muestra todo lo que no se hizo a tiempo.

¿Está el Valle de Uco preparado… o no tiene alternativa?

La pregunta empieza a sonar con más fuerza en radios, cafés y redes sociales. No se trata solo de capacidad técnica, sino de madurez política y social.

¿Habrá consenso real?

¿Habrá información clara?

¿O se repetirá el ciclo de improvisación y parches?

Especialistas advierten que los proyectos ambientales fracasan cuando se comunican mal o se politizan, pero también cuando se los posterga indefinidamente por miedo al conflicto.

Lo que está en juego

Si el proyecto avanza, el Valle de Uco podría convertirse en un caso testigo de gestión ambiental moderna. Si no, el riesgo es seguir acumulando residuos, impacto ambiental y conflictos futuros.

Tal vez el verdadero debate no sea si este proyecto es perfecto, sino si seguir como hasta ahora es sostenible.

Y esa es una pregunta que, por primera vez en mucho tiempo, empieza a incomodar de verdad.