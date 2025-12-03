Provincias Unidas confirmó su bloque: quiénes serán los 18 integrantes tras la incorporación de Arrieta

El bloque Provincias Unidas terminó de definirse este miércoles, minutos antes de la jura de los nuevos legisladores en la Cámara de Diputados. La bancada, impulsada por la alianza de gobernadores, quedó integrada por 18 diputados, tras una serie de negociaciones que incluyeron incorporaciones de último momento y bajas significativas.

La llegada de Lourdes Arrieta se convirtió en el movimiento clave para cerrar la nómina. La diputada, que había dejado el bloque oficialista para sumarse a Coherencia, fue finalmente integrada al espacio, luego de que los armadores del bloque intentaran sumar sin éxito al santacruceño José Garrido, referente de Claudio Vidal. “Fueron por Garrido pero trajeron a Arrieta”, resumieron fuentes parlamentarias.

La confirmación de la lista llegó después de que los gobernadores sufrieran un golpe político: tanto Gustavo Valdés como Claudio Vidal decidieron no aportar a sus diputados al bloque. En ese marco, Diógenes González, representante correntino, fue enviado por Valdés al bloque de la UCR, en plena disputa por la presidencia del partido.

Juan Schiaretti es uno de los 18 miembros de Provincias Unidas.

Además de Arrieta, el bloque quedó conformado por Jorge “Loma” Ávila, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti, Alejandra Torres, Gisela Scaglia, José Núñez, Pablo Farias, Esteban Paulón, Mariela Coletta, Pablo Juliano, Martín Lousteau, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán.

La discusión por la presidencia del bloque también generó tensiones. Los gobernadores eligieron a Gisela Scaglia para encabezar la bancada, decisión que enfureció a Miguel Pichetto. El rionegrino amagó con quedar por fuera del armado impulsado por Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Nacho Torres, Carlos Sadir, Gustavo Valdés y Vidal, pero finalmente aceptó integrar un interbloque junto a Nicolás Massot.

En paralelo, Pichetto ofreció sus oficinas para una reunión que incluyó a gobernadores, radicales, socialistas y legisladores cordobeses, aunque él no participó. Según diputados presentes, el enojo se originó porque “le pusieron a Scaglia por arriba”, mientras que otras voces señalaron cuestionamientos a la vicegobernadora santafesina.

Finalmente, las tensiones cedieron en medio de reuniones frenéticas previas a la jura. Pichetto y Massot mantendrán activo el bloque Encuentro Federal, dentro del interbloque Unidos, que también integrarán dirigentes ligados al espacio de los “lilitos”.

Con este armado, el interbloque de los gobernadores alcanzará 22 diputados, mientras se aguarda cómo se reconfigurará la tercera minoría frente a la iniciativa de Cristian Ritondo, sectores radicales y Oscar Zago.