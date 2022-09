La acción de la jueza del Valle de Uco, fue conocido en la provincia mediante la difusión de algunos medios.

Tatiana Cirrincione, es una jueza de fútbol habilitada por los organismos en Mendoza y el país, para realizar esta labor. No solo la joven brilla por su gran profesionalismo, sino también por un acto de mucha bondad y despojo que tomó amplia difusión en las últimas horas.

El diario de provincia, Los Andes, reflejó esta anécdota que definitivamente deja mucho que enseñarnos cuando le dio su calzado deportivo, a una joven de un equipo que disputaba un torneo escolar (partido entre EBTA Y Normal) que utilizaba botines con tapone cuando debía hacer con zapatillas adaptadas.

Sorprendida por la repercusión que el hecho tuvo entre sus amigos y en las redes sociales -ya que su hermano Darío se encargó de contarlo porque sostuvo que es una historia inspiradora- “Nana” dijo que fue algo “totalmente normal” y que, si bien estuvo algo incómoda porque está operada de los pies, “todo salió perfecto”.

La arquera del equipo de la escuela Normal había ido al partido con botines de tapón, un calzado inadecuado para este tipo de cotejos que se disputa en baldosa. “Le pregunté y me dijo que no tenía zapatillas. Vi que las dos calzábamos más o menos parecido, se las probó y anduvo perfecta”, relató. Incuso el equipo de esa niña ganó 5 a 1.

Tatiana, es hija de Hugo y de Susana, ambos jubilados, y nació y creció en Tunuyán. Tiene dos hermanos, Darío e Iván. “Mi hermano Darío estuvo contando esto y además en el partido había un periodista de una FM ¡Qué vergüenza!”, dice y ríe.

También cuenta que su mamá, ante tanta repercusión, empezó a llorar de alegría. “Ellos siempre están orgullosos y mi mamá es muy llorona”, señala. Además de ganarse la vida como árbitro, Tatiana es preventista y además estudia profesorado de Química en Tupungato.

Su hermano Darío no se quiso quedar atrás con los halagos hacia esta chica alegre y solidaria que es su hermana. “Me llenó, me hizo la mañana, me infló el pecho y me llenó de orgullo. En una sociedad que no siempre brinda oportunidades para todos y en donde la competencia muchas veces rompe valores, este gesto es destacable. Entendiste todo, hermana”, escribió en su Facebook, con una foto de Tatiana en pleno trabajo y en medio de la cancha.

Nana no cree que alguien le haya tomado alguna foto descalza porque se trataba de un partido municipal y no muy concurrido. “En fin, trascendí con algo muy simple e impensado”, concluye sonriente mientras agradece.

Fuente: Los Andes

