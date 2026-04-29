Protocolo escolar en Mendoza: qué pasa si no firmás la circular siendo papá o tutor

La polémica por las nuevas medidas de seguridad en las escuelas de Mendoza sumó un nuevo capítulo tras la confirmación oficial de que habrá seguimiento a los padres que no firmen la circular obligatoria (aunque puedan negarse). Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) defendieron la iniciativa y la vincularon con una actualización integral de los protocolos (trabajada junto al Ministerio de Seguridad).

La directora de Acompañamiento Escolar, Carina Gannam, explicó a Radio Post que la circular busca “dejar asentado que las familias conocen y aceptan las normas de ingreso y convivencia” (como parte del orden institucional). El documento funciona como respaldo ante situaciones conflictivas dentro de la escuela y, según indicó, no es una medida aislada sino parte de un esquema más amplio de prevención.

En los casos donde los padres decidan no firmar, la DGE activará un procedimiento específico. Se labrará un acta con testigos (junto a la autoridad escolar) y se conformará un registro de familias que rechazaron la adhesión. A partir de allí, se iniciará un seguimiento individual para determinar si existe negligencia en el cuidado o si se trata de una decisión en pleno ejercicio de derechos (con evaluación caso por caso).

Uno de los puntos más sensibles es el rol de las familias en el control de los alumnos. Desde el organismo remarcaron que ni la escuela ni la policía pueden revisar mochilas o pertenencias, por lo que la responsabilidad recae en los adultos (bajo el principio de confianza). Si un estudiante ingresa con objetos peligrosos, se considerará una posible falla en el deber de cuidado, lo que podría derivar en consecuencias.

Además, se confirmó que los padres deberán afrontar los costos económicos en situaciones de daños o despliegues de seguridad (ya sea por vandalismo o intervenciones especiales). Estos gastos serán determinados por las áreas de Seguridad y Educación (con posibilidad de apelación judicial). En paralelo, se implementarán simulacros ante escenarios críticos (como amenazas o presencia de armas), reforzando un enfoque que, según la DGE, apunta a consolidar una responsabilidad compartida entre familia y escuela.