Protesta de viñateros: acampan en la Ruta 7 pese al reciente aumento salarial

La tensión crece en el Este de Mendoza. Productores vitivinícolas y trabajadores rurales iniciaron una protesta este martes sobre la Ruta 7, en San Martín, para visibilizar la grave situación económica que atraviesa el sector, marcada por la caída del precio de la uva y del vino, y la falta de políticas provinciales de alivio.

Desde primeras horas del día, los manifestantes se congregaron en la intersección de Ruta 7 y calle Míguez, donde desplegaron carteles denunciando los “altísimos costos de producción” y la ausencia de mercado para comercializar sus productos. Aunque hasta el momento la ruta no fue cortada, los trabajadores confirmaron que realizarán un acampe indefinido a la espera de respuestas del Gobierno provincial.

En el lugar se montó un operativo policial preventivo, mientras los productores insistieron en que su reclamo es “pacífico, pero urgente”. “Nos estamos fundiendo. El vino no se vende y el precio que nos pagan no cubre ni los costos básicos”, expresó uno de los viñateros que participa de la protesta.

La manifestación ocurre apenas un día después de que la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) y las cámaras empresarias del sector acordaran un nuevo aumento salarial, que regirá entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.

El convenio establece un incremento del 12% para trabajadores de bodega y del 9,9% para los de viña, aplicados en tramos bimestrales y mensuales respectivamente. De esta manera, los salarios básicos pasarán a $660.000 para los viñateros y $790.000 para los empleados de bodega en febrero del próximo año.

“Priorizamos la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y dejamos abierta la posibilidad de nuevas revisiones según la evolución económica”, señalaron desde FOEVA tras el acuerdo, que ahora deberá ser homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Sin embargo, el aumento salarial no logró apaciguar el malestar de los productores, que aseguran que el problema no es sólo de ingresos, sino de falta de rentabilidad y políticas activas para sostener la producción.

Así, la postal de los tractores y carpas sobre la Ruta 7 resume el presente de la vitivinicultura mendocina: un sector emblemático que, entre paritarias y protestas, busca sobrevivir a una de sus crisis más profundas en años.