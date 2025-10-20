Protectora: denuncian a Daniel Orozco por estafa en plena recta final de la campaña

A menos de una semana de las elecciones, el frente Protectora enfrenta un escándalo judicial que golpea en pleno corazón de su campaña. Alberto Rafael Ortiz, exjefe de campaña de Daniel Orozco, denunció penalmente al actual candidato a senador provincial por estafa, asegurando que le prometieron ser candidato a concejal a cambio de un aporte de 20 millones de pesos que jamás le fue devuelto.

Según consta en la denuncia presentada ante la Unidad de Delitos Económicos, Ortiz trabajó junto a Orozco desde octubre de 2024, cuando comenzó a militar en su armado político. “Inicié mi militancia acompañando al ahora candidato a senador provincial, quien entonces aspiraba a ser diputado nacional”, señala el documento judicial. El denunciante sostiene que a lo largo de ese tiempo mantuvo una relación de confianza personal con el exintendente, a quien acompañó en varios encuentros partidarios y actos políticos.

Ortiz afirma que los pagos se hicieron en efectivo, en cuatro entregas que suman los 20 millones de pesos, realizadas entre abril y junio de este año. Los montos fueron entregados —según su declaración— en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza, como un departamento en la calle San Martín y una playa de estacionamiento frente al INV. El denunciante ofreció testigos presenciales para corroborar cada entrega.

“Me prometieron ser el primer candidato a concejal y luego me dejaron afuera de la lista. Cuando pedí que me devolvieran el dinero, me dijeron que lo harían el martes siguiente. Nunca ocurrió”, detalló Ortiz en su presentación, donde califica la situación como “una vil estrategia y un abuso de confianza”.

Desde el entorno de Daniel Orozco, sin embargo, reconocen que Ortiz fue desplazado de las candidaturas pero aseguran que la denuncia es una maniobra política destinada a perjudicar al candidato en la última etapa de la campaña. Orozco, recordemos, fue intendente de Las Heras y uno de los principales referentes del espacio Protectora, fuerza liderada por José Luis Ramón.

En la denuncia, Ortiz también señala que fue designado jefe de campaña en julio, cargo que asumió “con responsabilidad y compromiso”. Sin embargo, sostiene que con el correr de las semanas el esquema electoral cambió drásticamente. Según su relato, Orozco le anunció que pasaría a ser tercer candidato a senador provincial, prometiéndole que luego renunciaría al cargo para postularse nuevamente como intendente de Las Heras en 2027. “Horas después, me enteré de que directamente me habían eliminado de las listas”, afirma.

La presentación judicial acusa a Orozco de abuso de confianza y defraudación económica, dos figuras penales asociadas a la estafa. “Mi objetivo es poner en conocimiento una conducta ilícita y desenmascarar el manejo irregular de fondos dentro del espacio”, concluye Ortiz.