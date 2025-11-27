Prorrogaron por 10 años la concesión de un área petrolera en Valle de Uco: se invertirán US$11,5 millones

El Gobierno de Mendoza prorrogó mediante el Decreto Nº 2549 -publicado en el Boletín Oficial de este jueves- la concesión del área petrolera Refugio Tupungato por 10 años a la empresa Petrolera El Trébol SA, la cual presentó un plan de inversión de 11,5 millones de dólares para la próxima década. De este modo, la compañía extiende su licencia de explotación y desarrollo de hidrocarburos hasta el 21 de enero de 2036.

Según la resolución, la compañía -titular de la concesión desde 2006- prevé además un gasto operativo acumulado de 84 millones de dólares entre febrero de 2026 y enero de 2036. En el plan presentado, la empresa detalla inversiones obligatorias para mantenimiento de instalaciones, optimización de pozos, modernización de equipos y ejecución de un proyecto de recuperación secundaria. En ese punto, prevé una inversión contingente de 1,7 millones de dólares si el proyecto resulta técnicamente exitoso y otra de 1 millón de dólares si el resultado no prospera, manteniendo la operación con alternativas compatibles.

En el detalle económico, la empresa deberá abonar un Bono de Prórroga de 375.000 dólares, pagadero en pesos según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación. También solicitó una reducción del 50% en la alícuota de regalías para la producción incremental, pedido que fue aceptado parcialmente: la provincia fijó la regalía general en 16% y habilitó una reducción al 8% solo para el nuevo volumen de producción verificado por la Dirección de Hidrocarburos y la Dirección de Regalías.

Requisitos y esquema tributario

Uno de los requisitos impuestos para otorgar la prórroga es el cumplimiento delrégimen de “compre mendocino”, lo que obliga a la empresa a emplear al menos un 75% de mano de obra local con residencia mínima de tres años en la provincia. El compromiso alcanza tanto a la Petrolera El Trébol S.A. como a sus contratistas y subcontratistas.

Cuidado ambiental

La petrolera deberá presentar un Plan de Descarbonización orientado a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, aplicando tecnologías actualizadas y procedimientos compatibles con la normativa vigente. El decreto prohíbe el aventamiento de gas sin combustionar y exige que todo venteo autorizado se ajuste a la regulación nacional y provincial.

Además, la empresa está obligada a contratar un seguro ambiental conforme a la Ley General del Ambiente Nº 25.675 y a ejecutar un plan de abandono de pozos, junto con la recategorización y evaluación de legajos técnicos. Los informes deberán presentarse semestralmente, y la evaluación integral deberá estar concluida en diciembre de 2026, con aprobación de la Dirección de Hidrocarburos.

Historial de explotación de Refugio Tupungato

Cabe recordar que la concesión del área Refugio Tupungato fue otorgada en 1991 a Petrolera Argentina San Jorge SA por un período inicial de 25 años. Tras una serie de cesiones y fusiones, la titularidad pasó en 2006 a Petrolera El Trébol SA, que desde entonces opera de manera continua en la zona. En 2016 obtuvo su primera prórroga, vigente hasta enero de 2026; la extensión oficializada este jueves constituye la segunda renovación y finalizará el 21 de enero de 2036.