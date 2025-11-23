Search
Proponen una ley para enseñar protección y bienestar animal en las escuelas de forma obligatoria

El proyecto, impulsado por la bancada del Partido Verde señala que los contenidos serán de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas.

El diputado Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) presentó un proyecto de ley que busca introducir la protección y el bienestar animal como contenidos obligatorios en todos los niveles educativos, desde jardín hasta secundaria.

El proyecto, impulsado por la bancada del Partido Verde, se alinea con las tendencias de políticas públicas contemporáneas que entienden el resguardo animal como un pilar fundamental para el desarrollo ético y ciudadano.

Un Enfoque ético

La iniciativa no solo apunta a salvaguardar a los animales como seres sintientes, sino que también establece un vínculo directo con la formación en valores de niños, niñas y adolescentes. Según el texto del proyecto, la educación temprana sobre respeto, empatía, tenencia responsable y conservación ambiental tiene un impacto directo en la convivencia social, la salud pública y la prevención del maltrato.

“El objetivo central de esta ley es formar generaciones más empáticas, más responsables, más conscientes del valor de la vida y del ambiente que las rodea”, argumentó el diputado Fugazzotto en el proyecto.

Las claves

El Artículo 1° del proyecto establece la creación del “Programa Provincial de Educación para la Protección y el Bienestar Animal” en Mendoza. Los contenidos centrales que deberán ser incorporados al sistema educativo obligatorio son:

  • El trato ético hacia los animales.
  • La prevención del maltrato animal.
  • La tenencia responsable de mascotas.
  • La conservación de la biodiversidad.

El Artículo 2° subraya que estos contenidos serán de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas, tanto de gestión estatal como privada, dependientes de la Dirección General de Escuelas (DGE), abarcando los niveles Inicial, Primario y Secundario. Se prevé que la implementación se realice bajo un enfoque transversal e interdisciplinario, lo que implica que el tema deberá ser abordado en distintas materias y áreas de estudio.

Finalmente, el proyecto otorga un plazo máximo de seis meses desde la promulgación de la ley para que la Dirección General de Escuelas (DGE) establezca los lineamientos curriculares y pedagógicos necesarios para su correcta aplicación.

