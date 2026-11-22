El diputado provincial Germán Gómez (PJ) presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley que establece la entrega obligatoria de un casco de seguridad con la compra de motocicletas, ciclomotores, bicicletas eléctricas y monopatines eléctricos. La propuesta apunta a reducir las consecuencias de los siniestros viales y mejorar la protección de quienes utilizan estos medios de transporte, considerados especialmente vulnerables ante una colisión porque no cuentan con una estructura que amortigüe los impactos.

La iniciativa establece que los comercios formales deberán entregar un casco reglamentario y homologado con cada unidad vendida, cuyo costo estará incluido en el precio final del vehículo, independientemente de la modalidad de pago. Además, el elemento de seguridad deberá entregarse antes de que el rodado comience a circular por la vía pública, y la documentación de compra tendrá que identificar su marca, modelo y características. El Poder Ejecutivo será el encargado de designar la autoridad de aplicación y establecer los controles para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Entre los fundamentos del proyecto, Gómez mencionó estadísticas del Observatorio de Seguridad Vial de Voluntarios en Red, según las cuales 20 de las 45 personas fallecidas en siniestros viales durante el primer trimestre de 2026 en Mendoza eran motociclistas, lo que representa cerca del 45% del total. También citó datos de la organización Luchemos por la Vida, que indican que el uso del casco reduce un 73% la mortalidad y hasta un 85% las lesiones graves. Otro de los factores señalados es el crecimiento del parque de motocicletas y ciclomotores en la provincia, estimado entre 250.000 y 300.000 unidades, y la tendencia de algunos compradores a postergar la adquisición del casco para priorizar el pago del vehículo.

La propuesta se suma a otro proyecto presentado meses atrás por el diputado Matías Montes (PJ), quien planteó que la venta de motocicletas incluya dos cascos reglamentarios, uno para el conductor y otro para el acompañante, y que las bicicletas también se comercialicen con protección. Su iniciativa incorporó, además, un incentivo fiscal para los comerciantes mediante una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos. Ambas propuestas buscan promover el uso de elementos de protección y reducir los riesgos para los usuarios de vehículos de dos ruedas.