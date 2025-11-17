Proponen la suspensión automática de clases presenciales por contingencias climáticas

El diputado peronista, Germán Gómez, presentó un proyecto con el que busca establecer un mecanismo “simple y responsable” para la suspensión automática de la presencialidad en todos los niveles educativos (estatal y privada) ante la emisión de una alerta Naranja o Roja por tormentas severas y/o granizo por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esta iniciativa, que busca “proteger vidas y ordenar la gestión”, exige una actuación inmediata de la Dirección General de Escuelas (DGE) y demás organismos competentes.

La esencia del proyecto radica en la suspensión automática de las actividades presenciales en el área delimitada por el SMN (a través de sus polígonos o zonas) apenas se emita la alerta correspondiente. La medida se aplicaría por turnos o por día completo, según la ventana horaria de la amenaza.

El objetivo principal es devolver previsibilidad a los equipos directivos y alivio a las familias. Como aclara el impulsor, esto “no ‘cierra escuelas’: protege vidas y ordena la gestión”, señala entre sus argumentos.

Para garantizar una respuesta eficaz, el proyecto establece horarios de corte para la comunicación oficial:

Hasta las 20 del día previo si la alerta ya está emitida.

Hasta las 06 del mismo día si la alerta se emite de madrugada.

Se prevé una cláusula de actualización excepcional en caso de que el SMN modifique la alerta. Además, se solicita un régimen unificado de comunicación que incluye:

Publicación inmediata en el sitio y redes oficiales de la DGE.

Notificación a supervisiones y direcciones por canales oficiales (incluyendo WhatsApp Escuelas/SMS y radios locales).

Coordinación obligatoria con Defensa Civil y medios provinciales.

y medios provinciales. A pesar de la suspensión de clases, el proyecto garantiza la continuidad de los servicios esenciales con guardias mínimas. Se deberá disponer de estas guardias para asegurar los servicios alimentarios y la entrega segura de viandas, con especial énfasis en establecimientos rurales y de albergue.

También se incorpora un criterio de accesibilidad para estudiantes con discapacidad, asegurando que la entrega de viandas se realice de manera adecuada.

Detalles

El proyecto recomienda la creación de un Protocolo Único que identifique claramente a los organismos responsables y sus funciones: