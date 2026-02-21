Proponen frenar los embargos a los viñateros que no cobraron su cosecha en medio de la crisis vitivinícola

La crisis que atraviesa la vitivinicultura mendocina sumó un nuevo capítulo con la presentación de un proyecto legislativo que propone suspender por doce meses las ejecuciones judiciales, embargos y remates contra viñateros que no cobraron su producción debido a la insolvencia de algunas bodegas.

La iniciativa fue impulsada por el senador provincial Martín Rostand, quien señaló que el objetivo es proteger al eslabón más vulnerable de la cadena productiva mientras se avanza en una salida estructural para el sector.

El escenario se volvió más complejo en los últimos meses tras las dificultades financieras de bodegas históricas como Bodega Bianchi y Bodega Norton. Según se indicó, los problemas de estas firmas impactaron directamente en productores primarios que entregaron su cosecha pero no percibieron el pago correspondiente.

La falta de liquidez dejó a numerosos viñateros en una situación delicada: sin la uva y sin el dinero para afrontar los créditos tomados para financiar la vendimia. De acuerdo con lo expresado por el legislador, muchos productores comenzaron a recibir intimaciones de entidades financieras y sociedades de garantía recíproca por préstamos destinados a cubrir gastos de cosecha.

El proyecto no contempla la condonación de deudas. Por el contrario, plantea un compás de espera para frenar la aplicación de intereses punitorios y ejecuciones, con el fin de evitar que el pasivo crezca y el perjuicio económico sea mayor. La propuesta apunta a abrir un margen para renegociaciones y acuerdos sin que, en el camino, se pierdan fincas productivas.

Desde el sector advierten que, sin una intervención estatal, el mercado podría resolver la situación con ejecuciones rápidas, inhibiciones y remates. En ese contexto, también se alertó sobre posibles consecuencias estructurales, como la pérdida de tierras productivas, el cierre de explotaciones y la transformación de terrenos agrícolas en desarrollos inmobiliarios.

Para el autor del proyecto, la vitivinicultura es una actividad estratégica para Mendoza por su impacto en el empleo, las exportaciones y el desarrollo territorial. La iniciativa ya fue presentada en la Legislatura y, por el momento, no obtuvo una respuesta formal del Ejecutivo provincial. El planteo busca que el Gobierno intervenga con herramientas específicas, como ocurrió en otras crisis productivas, para evitar la desaparición de pequeños y medianos productores.