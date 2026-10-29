Proponen ampliar los plazos de la RTO para vehículos comerciales en Mendoza

La frecuencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para vehículos comerciales podría modificarse en Mendoza a partir de un proyecto de ley que propone extender los plazos entre inspecciones. La iniciativa apunta a disminuir los gastos que afrontan los trabajadores del transporte y reducir las interrupciones de su actividad laboral, sin eliminar los controles sobre las condiciones de seguridad de las unidades.

Actualmente, los vehículos comerciales de hasta 10 años de antigüedad deben realizar la revisión cada tres meses, mientras que aquellos que superan ese período deben hacerlo cada dos meses. El proyecto propone modificar el artículo 35 de la Ley Provincial de Tránsito 9024 para establecer una periodicidad de 12 meses para las unidades de hasta 10 años y de seis meses para las de mayor antigüedad.

Entre los principales argumentos de la propuesta se encuentran los costos económicos de las inspecciones frecuentes y el tiempo que los conductores deben destinar a realizarlas, lo que puede afectar sus ingresos. Los impulsores del proyecto sostienen que reducir la frecuencia de las revisiones no implica descuidar la seguridad vial, siempre que se mantengan controles rigurosos sobre los sistemas de seguridad activa y pasiva, además de las emisiones contaminantes.

La iniciativa lleva las firmas de los legisladores Gustavo Cairo, Griselda Petri, Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Alberto López, Raúl Villach y Carlos Ponce. La propuesta deberá avanzar en el ámbito legislativo para que se determine su posible aprobación y una eventual modificación del régimen vigente en la provincia.