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SENADORES NACIONALES
Qué dice el proyecto

Propiedad privada: el oficialismo presiona en el Senado para retomar la iniciativa

El Gobierno envió un proyecto clave al Senado. Busca reforzar la propiedad privada.

El Gobierno nacional busca recuperar la iniciativa política con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado. En medio de tensiones con la oposición, el proyecto apunta a modificar normas clave sobre expropiaciones, ocupaciones ilegales y uso de tierras.

El proyecto ingresó formalmente a la Cámara alta tras ser anunciado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio de un contexto marcado por cuestionamientos y polémicas públicas. Con este movimiento, el oficialismo intenta retomar la iniciativa política y avanzar con una batería de reformas estructurales.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la modificación de la Ley de Expropiaciones, que apunta a restringir el uso del concepto de utilidad pública a situaciones excepcionales. Además, se prevé un aumento en las indemnizaciones para los propietarios afectados, en un intento por reforzar la seguridad jurídica.

Otro eje clave está vinculado a las ocupaciones ilegales. El proyecto propone cambios en el Código Civil y Comercial y en el Código Procesal, con el objetivo de acelerar los desalojos. Según lo planteado por el oficialismo, se busca que los procesos sean sumarísimos y que los inmuebles sean restituidos a sus dueños en un plazo inferior a cinco días.

La iniciativa también incluye modificaciones a la ley de tierras rurales, con la intención de flexibilizar las restricciones a la compra por parte de extranjeros. Este punto retoma un viejo debate sobre la extranjerización de la tierra y las inversiones en sectores estratégicos como el agro, la minería y la energía.

En paralelo, el proyecto propone cambios en la Ley de Manejo del Fuego, cuestionando las restricciones vigentes sobre la venta de terrenos afectados por incendios. Desde el oficialismo sostienen que estas limitaciones perjudican a los productores y generan un impacto negativo en la actividad económica.

El paquete legislativo se completa con ajustes al régimen de regularización dominial y al Registro de la Propiedad Inmueble, en línea con el objetivo de ordenar la titularidad de tierras y mejorar la seguridad jurídica.

Mientras tanto, en el Senado también se esperan otros proyectos impulsados por el Gobierno, como la reforma del Código Penal, modificaciones a la Ley de Semillas y un endurecimiento de penas por falsas denuncias. Sin embargo, el calendario legislativo tendrá una pausa en los próximos días por un feriado largo, lo que postergará el tratamiento para abril.

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