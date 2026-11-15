Pronosticaron tormentas, granizo y zonda en distintos sectores de Mendoza: qué pasa en el Valle de Uco

El pronóstico meteorológico para este domingo anticipa tormentas y posibles precipitaciones en distintos puntos de Mendoza, principalmente durante la tarde y la noche. Las primeras áreas de convección se observan en el Sur y Sudoeste de San Rafael, desde donde el sistema avanzará hacia el sector sudeste a través del secano, con lluvias de intensidad débil a moderada.

La inestabilidad comenzará a desarrollarse desde las 14 en la franja Este provincial, mientras que a partir de las 18 podrían registrarse precipitaciones también en la zona Noreste. Se espera que las tormentas se generalicen especialmente en el Sur, aunque no se descartan fenómenos en otras regiones. Además, existe posibilidad de caída de granizo.

En cuanto a las condiciones generales, el resto de la provincia tendrá cielo mayormente nublado, con algunos sectores parcialmente nublados. En alta montaña, se mantendrá la nubosidad durante toda la jornada, sin cambios significativos en las condiciones previstas.

Por otra parte, se espera viento Zonda débil entre las 14 y las 19 en Malargüe, el Sur de Malargüe y la Precordillera Sur. En el llano, habrá vientos del sudeste de intensidad débil desde las 17 hasta la medianoche, con incidencia en las zonas Norte, Este y Sur de Mendoza.